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Dünya

İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığı açıklandı

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığı açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 08.12.2020
İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığı açıklandı

Téhéran

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını açıkladı.

İran devletinin Arapça yayın yapan El Alem kanalına konuşan Abdullahiyan, Fahrizade suikastıyla ilgili açıklamada bulundu.

Suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını söyleyen Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor." demekle yetinmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın." demişti.

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