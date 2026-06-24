İranlı milletvekili, Meclis Başkanı'nı "müzakerelere karşı çıkılmasın" diye meclisi kapalı tutmakla suçladı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Gazanferi, meclisin yaklaşık 4 aydır herhangi bir gerekçe olmadan kapalı tutulduğunu söyledi.

Ülkedeki aşırı muhafazakar Payidari Cephesi'ne yakınlığıyla bilinen Gazanferi, "Kendisi (Kalibaf) önce ABD ve İsrail ile yapılacak bir ateşkesi kabul etmek, ardından ABD ile müzakereleri başlatmak için Meclis'i kapattı. Böylece önünde hiçbir engel kalmamasını ve milletvekillerinin itiraz etmemesini amaçladı. Bu sayede istediği her adımı rahatça atabileceğini düşündü." dedi.

Kalibaf'ı, ABD'yle müzakerelerde, ülke lideri Mücteba Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmeden sürdürmekle suçlayan Gazanferi, "Kalibaf, liderin 'bunu yapmayın' dediği her konuda tam tersini yapıyor. Meclis’in çalışmalarını durdurmalarının nedeni de buydu. Milletvekillerinin bu keyfi ve tek taraflı uygulamalara itiraz etmesini engellemek istediler." ifadelerini kullandı.

İran'daki aşırı muhafazakar Payidari Cephesi, ABD'yle müzakerelere karşı çıkışlarıyla biliniyor. 2015 yılında ABD'yle imzalanan nükleer anlaşmaya karşı çıkan muhafazakar milletvekilleri, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesine mecliste anlaşma metnini ve ABD bayrağını ateşe vererek tepki göstermişlerdi.