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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim

İran'ın başkenti Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz, ülkesindeki son protestoların hedefinin benzin zammı değil, yolsuzluklar ve kötü yönetim olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.11.2019
İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim

İstanbul

Humeyni ailesine yakınlığıyla bilinen Jamaran haber sitesine konuşan Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz, benzin zammı sonrası ülke genelinde meydana gelen gösterilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi uzmanı Leylaz, "Gösterilerin asıl hedefinin benzin zammı olduğunu düşünmüyorum. Halk, yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle protesto gösterileri düzenledi. Bu sistem artık iş görmüyor." dedi.

Devlet çalışanlarının istihbarat birimlerinden çekinmeleri nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini dile getiren Leylaz, "Aman sesini çıkarma diyorlar. Sesini çıkarmayınca durum böyle oluyor. (Ekonomide) adım adım reformlar yapılması gerekirken yapılmadı. Böyle olunca, acı bir ameliyat gerçekleştirilmeyince durum düzelmez hale geldi." ifadelerini kullandı.

Benzin fiyatlarındaki artışın ülkede enflasyonun yükselişinden kaynaklandığını dile getiren Leylaz, vergi toplamada sıkıntı çeken hükümetin benzin fiyatlarını yükseltmeyi bir çare olarak gördüğünü belirtti.

Leylaz, "Baştan beri gösterilerin siyasi olmadığını, yağma olduğunu düşünüyordum. Market yağmalama... Olaylarda siyasi önderlik yoktu ve devam etmeyeceği belliydi. Yağmalama açlık nedeniyle olmadı, toplum içindeki ayrımcılığa tepki olarak ortaya çıktı." dedi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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