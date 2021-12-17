Dolar
16.51
Euro
18.58
Altın
1,801.14
ETH/USDT
3,861.20
BTC/USDT
46,675.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Dünya

İranlı Başmüzakereci Bakıri, nükleer görüşmelerde hızlı şekilde anlaşmaya varılabileceğini söyledi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde "hızlı bir şekilde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu" ifade etti.

Muhammet Kurşun   | 17.12.2021
İranlı Başmüzakereci Bakıri, nükleer görüşmelerde hızlı şekilde anlaşmaya varılabileceğini söyledi

Tahran

Bakıri, Viyana'da yapılan müzakerelerin 7. turunun son görüşmesinin ardından İran basınına değerlendirmede bulundu.

Taraflar arasında birkaç metin üzerinde görüşmelerin yapıldığını ve yeni bir çerçevenin oluştuğunu söyleyen Bakıri, "Viyana'da hızlı bir anlaşmaya varmak karşı tarafa bağlıdır. Karşı taraf İran'ın yaklaşımını ve bakış açısını kabul ederse müzakerelerin yeni turu son olabilir. Böylece hızlı bir şekilde anlaşmaya ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Avrupalı tarafların 6. turda mutabık kalınan metin üzerinden devam edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu ancak kabul etmediklerini aktaran Bakıri, "Bu son haftada çok ağır ve yoğun müzakereler oldu. Avrupa hiçbir somut öneride bulunmadı." görüşlerini paylaştı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, AB yetkilisi Enrique Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla devam etmişti.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
DSÖ Hindistan'da üretilen Covovax aşısının acil kullanımına onay verdi
Sağlık Bakanlığından 'son kullanma tarihi geçmiş aşı' iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Trump: İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak gücü vardı, artık tam tersi

Trump: İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak gücü vardı, artık tam tersi

İranlı Başmüzakereci Bakıri, nükleer görüşmelerde hızlı şekilde anlaşmaya varılabileceğini söyledi

İsviçre'den yola çıkan bisikletli çift, Türkiye rotasını 2 ayda tamamladı

İran basını: Viyana'daki görüşmelerde yeni taslak metin hazırlanacak

İran basını: Viyana'daki görüşmelerde yeni taslak metin hazırlanacak
İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor

İranlı motosiklet yarışçısı ve oyuncu, kurduğu barınakta 150 köpeğe sahip çıkıyor
İran: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün

İran: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün