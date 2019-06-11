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Dünya

İran'ın serbest bıraktığı Lübnanlı mühendis ülkesine döndü

ABD adına casusluk yapmak suçlamasıyla 2015 yılında İran'da tutuklanan ve bugün serbest bırakılarak ülkesine dönen Lübnan vatandaşı Zaka, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Wassim Samih Seifeddine,Gülşen Topçu   | 11.06.2019
İran'ın serbest bıraktığı Lübnanlı mühendis ülkesine döndü

Beyrut

ABD adına casusluk yapmak suçlamasıyla 2015 yılında İran'da tutuklanan ve bugün serbest bırakılarak ülkesine dönen Lübnan vatandaşı Nizar Zaka, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

İran tarafından serbest bırakıldıktan sonra Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim eşliğinde başkent Beyrut'a gelen Zaka, Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zaka, "Tutuklanmadan önce kimseye karşı bir saldırganlığım olmadı. Dün de bugün de kimse adına casusluk yapmadım. Tutuklanmam, bana yöneltilen asılsız suçlamalar ve göstermelik yargılamanın ayrıntısına girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü İbrahim ise Zaka'nın, Cumhurbaşkanı Avn'ın girişimiyle serbest bırakılarak ülkesine döndüğünü ifade etti.

Lübnan yönetiminin görevinin; ikamet ettikleri ülkelerde kanunları çiğnemiş olsalar da tüm Lübnan vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi olduğunu belirten İbrahim, Zaka'nın serbest bırakılması için İran tarafıyla anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

ABD Lübnanlı Nizar Zaka'nın serbest bırakılmasından memnun

ABD yönetimi, Amerika adına casusluk yapmak suçlamasıyla İran'da tutuklanan Lübnan vatandaşı Nizar Zaka'nın serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Zaka'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, "Zaka, ailesi ve Zaka'nın hukuksuz tutukluluk sürecinde kendisine destek veren herkes için şüphesiz ki harika bir gün. Umuyoruz ki Zaka'nın serbest bırakılması, İran'daki diğer Amerikan vatandaşları için pozitif bir işarettir." ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Zaka'nın serbest bırakılmasından dolayı "minnettar" olduklarını fakat diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest bırakılmasını istediklerini belirtti. 

Sözcü Sanders, Zaka'nın serbest bırakılmasında ABD hükümetinin bir rolü olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakırken, Lübnan'dan gelen haberlere göre Zaka'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın girişimiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

İran yargısı, Zaka'nın şartlı salıverilmesini onaylamıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülke kanunlarına göre, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kişilerin bu sürenin en üçte birini iyi halli olarak geçirmesi durumunda şartlı salıverilmesini öngördüğünü söylemişti.

İsmaili, Zaka'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talebi üzerine bu ülkeye teslim edileceğini kaydetmişti.

Lübnan vatandaşı mühendis Nizar Zaka, 2015 yılında ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla, Tahran'da tutuklanmıştı.

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