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Dünya

'İran'ın petrol tankerlerine saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi.

Khalaf Rasha,Zeynep Hilal Karyağdı   | 30.05.2019
'İran'ın petrol tankerlerine saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'

Abu Dabi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan, ABD merkezli El-Hurra kanalına açıklamalarda bulundu. 

Bolton, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahilinde gemilere yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair deliller BMGK'ya sunulacak." dedi. 

ABD'nin bölgeye askeri takviyeler göndermesi ve duruma hızlı bir şekilde karşılık vermesinin İran'ın caydırılmasına katkı sağladığını aktaran Bolton, İran'ın ABD misyonlarını hedef almasının büyük bir hata olacağını, böyle bir tutumun da müzakere isteğiyle uyuşmayacağını ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, bölgedeki güvenlik krizini görüşmek üzere önceki gün BAE'ye gitmişti.

Resmi temasları kapsamında BAE'yi ziyaret eden Bolton, dün başkent Abu Dabi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

Gemilere yönelik saldırının arkasında "neredeyse kesin bir şekilde" İran'ın yerleştirdiği deniz mayınlarının olduğunu ileri süren Bolton, "Bunu başka kim yapabilir? Nepal'den birileri mi?" ifadelerini kullanmış, soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmaktan kaçınmıştı.

Bolton ayrıca ABD'nin, İran tarafından saldırıya uğraması halinde sert karşılık vereceklerini belirterek, "Bu tür eylemlerin ABD'den çok güçlü bir karşılık göreceği çok nettir." ifadelerine yer vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Bolton'ın Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetmişti.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

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