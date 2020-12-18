Euro
9.40
Dolar
7.67
BIST 100
1,408.55
Altın
1,885.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk “Brand & Sport Summit 2020”de açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İran'ın nükleer çalışmalar için yeni tesisler yapmaya devam ettiği iddia edildi

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü.

Bilal Güler   | 18.12.2020
İran'ın nükleer çalışmalar için yeni tesisler yapmaya devam ettiği iddia edildi

Ankara

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, İran'ın başkenti Tahran'a 90 kilometre mesafede bulunan Fordo Nükleer Tesisindeki şantiye faaliyetleri ve yapımı süren bir yer altı binasının uydu görüntülerini paylaştı.

Maxar Technologies aracılığıyla 4 Kasım ve 11 Aralık'ta uydudan elde edilen 2 fotoğrafta, depreme ve saldırılara dayanaklı olması planlanan yer altı binasının yapımında düzinelerce kolon kullanıldığı görülüyor.

Haberde, resmi adı Şehit Ali Muhammedi Nükleer Merkezi olan Kum kenti yakınlarındaki kampüste inşa edilen yeni yapının içeriğinin tam olarak belirlenemediği belirtilirken, inşaatın eylül ayının sonlarında başladığı kaydedildi.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsüne bağlı James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi analistlerinden Jeffrey Lewis, AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu yerdeki herhangi bir değişiklik, İran'ın nükleer programının nereye doğru gittiğinin bir işareti olarak dikkatle izlenecektir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.

İran, temmuz ayında sabotaj sonucu zarar gören Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu bölgede yerin altına gelişmiş santrifüj montaj tesisi inşa ettiğini açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de yaklaşık 3 ay önce devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Natanz'ın çevresindeki dağların kalbinde" yeni bir nükleer tesisin inşasına başladıklarını bildirmişti.


    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Antalya'da 8 Aralık'tan sonra Kovid-19 vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi
    Türk Eczacıları Birliğinden Çin'den gelecek aşıyla ilgili açıklama: Aşıya güvenin
    Brezilya Yüksek Mahkemesi Kovid-19 aşısının zorunlu tutulabileceğine karar verdi
    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye övgü
    'Sanki beynimi tornavidayla oydular, nefes alamadım'

    Benzer haberler

    İran'ın nükleer çalışmalar için yeni tesisler yapmaya devam ettiği iddia edildi

    İran'ın nükleer çalışmalar için yeni tesisler yapmaya devam ettiği iddia edildi

    Muhalif gazetecinin idamını eleştiren İranlı din adamından Hamaney'e ağır suçlama

    İran Yahudilerinin dünü ve bugünü: Devrimden önce 100 bin olan nüfus şimdi 15 bin

    Ruhani: ABD taahhütlerine dönmek zorunda kalacak ve yaptırımlar başarısız olacak

    Ruhani: ABD taahhütlerine dönmek zorunda kalacak ve yaptırımlar başarısız olacak
    ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir

    ABD'li Senatör Graham: İran ile nükleer anlaşmaya dönmek en felaket karar olabilir
    İran nükleer anlaşmasının tarafları bakan düzeyinde toplantı yapacak

    İran nükleer anlaşmasının tarafları bakan düzeyinde toplantı yapacak