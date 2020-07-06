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Dünya, Koronavirüs

İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor

İran'ın Kerec şehrinde camilerin yanı sıra okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik ve spor salonları, kahvehaneler ve eğlence merkezleri bir hafta süreyle kapalı tutulacak.

Muhammet Kurşun   | 06.07.2020
İran'ın Kerec kentinde Kovid-19 nedeniyle 'risk barındıran' yerler bir hafta kapatılıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçtiği İran'da, "riskli bölgeler" arasında bulunan Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde, aralarında camilerin de bulunduğu "risk barındıran" yerlerin bir hafta süresince kapatılacağı açıklandı.

Kerec Kaymakamı Gafur Kasımpur, devlet medyasına yaptığı açıklamada, kentin "riskli bölgeler" arasında bulunması nedeniyle "risk barındıran" kurum ve iş yerlerinin bir hafta süreyle kapatılması kararı aldıklarını söyledi.

Kasımpur, söz konusu karar kapsamında kentteki üniversiteler, okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, ana okulları, kapalı havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, spor salonları, yatılı okullar, kahvehaneler ve eğlence merkezlerinin bir hafta kapalı tutulacağını duyurdu.

Yeni bir bildiriye kadar kentteki tüm kültürel, dini ve sosyal aktiviteler ile düğün ve taziye merasimlerinin de yasaklandığını aktaran Kasımpur, maskesiz kişilerin toplu taşıma araçlarına binemeyeceğini ve resmi kurumlardan hizmet alamayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadeleye dönük kısıtlama kararlarının eyaletlerdeki Koronavirüsle Mücadele Merkezleri tarafından alınıp uygulanacağını belirterek, yerel yetkililerin gerek duymaları halinde güvenlik güçlerinden de yardım alabileceğini kaydetmişti.

Ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise 243 bin 51'e yükselmişti.




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