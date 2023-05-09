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Dünya

İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı

İran'ın İsfahan kentindeki bir elektrik santralinde nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangının çıktığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı

Ankara

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan eyaletine bağlı Dorçe ilçesinde Şehid Abbaspur Elektrik Santralinde yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol etmeye çalıştığı ve yangının büyüklüğü nedeniyle İsfahan'daki tüm itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için gönderildiği aktarıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

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