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Dünya, Koronavirüs

İran'ın İsfahan eyaletinde 250 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

İran'ın İsfahan eyaletinde şu ana kadar 250 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Ahmet Dursun   | 10.06.2020
İran'ın İsfahan eyaletinde 250 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsfahan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Behruz Kelideri, ülkede ilk vakaların tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana İsfahan'da 10 bin 800 kişinin virüsle enfekte olduğunu söyledi.

Kelideri, İsfahan'da Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının ise 1484 olduğunu ifade etti.

İsfahan Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde görev yapan 5 bini aşkın personelden 250 kişiye virüs bulaştığını aktaran Kelideri, bunlardan bir doktorun ve bir ambulans şoförünün hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Kasım Can Babayi, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 10 bin sağlık personelinin virüse yakalandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de Kovid-19 nedeniyle 110 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran'da ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İran'da virüs nedeniyle bugüne kadar 8 bin 506 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 180 bine yaklaştı.



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