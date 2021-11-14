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Dünya

İran'ın güneyinde 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Kurşun   | 14.11.2021
İran'ın güneyinde 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Aynı bölgedeki 6,4 büyüklüğündeki depremden 1 dakika sonra meydana gelen depremden çevre eyaletlerin de etkilendiği belirtildi.

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