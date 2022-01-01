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Dünya

İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan yaşamını yitirdi.

Muhammet Kurşun   | 01.01.2022
İran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti

Tahran

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Karargahı'nın yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bugün Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 3 güvenlik güçleri ile 5 militanın hayatını kaybettiği, 5 militanın ise yaralandığı belirtildi.

Düzenlenen operasyonlarda silahlı gruplara ait kampların ve saklanma yerlerinin imha edildiği ifade edildi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

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