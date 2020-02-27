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Dünya, Koronavirüs

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ahmet Dursun   | 27.02.2020
İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi (81), dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı.

Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.

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