İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da anma töreni düzenlendi
ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da anma töreni gerçekleştirildi.
Tolga Akbaba
14 Temmuz 2026•Güncelleme: 14 Temmuz 2026
TAHRAN
Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Ali Hamaney’in oğulları Mustafa, Mesud ve Meysam Hamaney ile eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi, askeri ve dini yetkili katıldı.