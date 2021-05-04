Euro
10.01
Dolar
8.32
BIST 100
1,424.31
Altın
1,784.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın çeşitli bölgelerinde sel sonucu 10 kişi öldü

İran'ın çeşitli bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 04.05.2021
İran'ın çeşitli bölgelerinde sel sonucu 10 kişi öldü

İstanbul

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, ülkenin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu bölgelerinde dün meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velipur, "Aşırı yağışlar İsfahan, Yezd, Güney Horasan, Horasan-i Rezevi, Kirman, Simnan, Tahran ve Sistan-Beliçistan eyaletlerinde sele neden oldu. Yezd, Güney Horasan ve Kirman eyaletlerinde selde kaybolanlardan 10 kişinin cesedine ulaşıldı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

Selden 6 ilçe ve 47 köyün etkilendiğini dile getiren Velipur, arama ve kurtarma çalışmalarına yüzlerce kişinin katıldığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüste Son 24 Saat (4 Mayıs 2021)
İran'da son 24 saatte 344 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Başkentte muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Avrupa İlaç Ajansı Sinovac'ın ön değerlendirme sürecini başlattı

Benzer haberler

İran'ın çeşitli bölgelerinde sel sonucu 10 kişi öldü

İran'ın çeşitli bölgelerinde sel sonucu 10 kişi öldü