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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Dünya

İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasını eleştirerek, "Bu karar bölgede yeni krizleri peşinden getirecek." dedi.

Tayfur Bayraklı   | 22.03.2019
İran'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, "İsrail rejiminin Arap ve Müslüman toprakları üzerinde hakkı yok, acilen işgal girişimlerine ve ihlallere son vermelidir." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan konusundaki açıklamasının sadece Suriye topraklarına müdahale olarak algılanmayacağına dikkati çeken Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar zaten hassas olan bölgede yeni krizleri peşinden getirecek. Bu bölge Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında işgal edilmiş topraklar olarak geçmektedir."

Kasımi, Golan Tepeleri sorununun çözümü noktasında, İsrail'in bölgedeki "işgaline son verme dışında hiçbir çözüm yolu bulunmadığı"nı vurguladı.

İsrail Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, BMGK kararlarına göre Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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