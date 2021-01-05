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Dünya

İran'dan Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili kırmızı bülten talebi

İran, ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

Ahmet Dursun   | 05.01.2021
İran'dan Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili kırmızı bülten talebi

Ankara

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye suikastla ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında iş birliği yaptıklarını belirten İsmaili, "ABD Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi." dedi.

İsmaili, söz konusu ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını kaydetti.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Haşdi Şabi ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.


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