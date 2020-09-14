Euro
8.90
Dolar
7.50
BIST 100
1,107.29
Altın
1,956.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'dan 'Süleymani'nin intikamı için suikast planlandı' iddiasına ret

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin intikamını almak için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddiasını reddetti.

Muhammet Kurşun   | 14.09.2020
İran'dan 'Süleymani'nin intikamı için suikast planlandı' iddiasına ret

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Tahran'ın, Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı yönündeki haberi "sipariş, ön yargılı ve hedef gösterici" olarak nitelendirdi. 

İran'ın uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak diplomatik ilkelere ve geleneklere daima bağlı kaldığını ispat ettiğini savunan Hatibzade, "ABD ve özellikle de Beyaz Saray'daki mevcut yönetim son yıllarda çok taraflı uluslararası anlaşmalara aykırı olarak ülkelerin toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. ABD uluslararası arenada haydut bir rejime dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Politico gazetesindeki iddianın Trump'ın İran'a yönelik karşı istihbarat kampanyası olduğunu ileri süren Hatibzade, ABD seçimleri öncesi ve Washington'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) mekanizmaları İran'a yönelik baskıları artırmak için devreye sokmaya çalıştığı bir süreçte bu tür iddiaları beklediklerini ve bunların gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Hatibzade, şunları kaydetti: "ABD makamlarını, uluslararası arenada İran karşıtı bir atmosfer oluşturmak için tekrar ve çürük yöntemlere tevessül etmekten vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz."

ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı iddia edilmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 27 bin 404 arttı
Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
DSÖ: Bir sonraki acil sağlık durumu için hazırlıklı olmalıyız
ABD'li ilaç firması Pfizer: Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz

Benzer haberler

İran'dan 'Süleymani'nin intikamı için suikast planlandı' iddiasına ret

İran'dan 'Süleymani'nin intikamı için suikast planlandı' iddiasına ret

'İran Süleymani'nin intikamı için suikast planladı' iddiası

İran: İsrail barış projesi ile Nil'den Fırat'a kadar hakimiyet kurmak peşinde

İran: OPEC'ten çıkmayla ilgili açıklamalar düşmanların isteği doğrultusundadır

İran: OPEC'ten çıkmayla ilgili açıklamalar düşmanların isteği doğrultusundadır
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde
İran'da son 24 saatte 156 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 156 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti