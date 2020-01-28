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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

İran'dan bölge ülkelerine 'Trump'ın planına karşı birleşelim' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim." dedi.

Ahmet Dursun   | 28.01.2020
İran'dan bölge ülkelerine 'Trump'ın planına karşı birleşelim' çağrısı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının gerçekleşmesi halinde "bölge ve dünya için kabus" olacağı uyarısında bulunarak, bölge ülkelerini ortak hareket etmeye çağırdı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu sözde barış planına ilişkin, "Sözde 'barış vizyonu', iflas etmiş bir gayrimenkul geliştiricisinin rüya projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşılık planın gerçekleşmesi halinde "bölge ve dünya için kabus" olacağı uyarısında bulunan Zarif, "Umarım 'bu tehdit' tüm Müslümanlar için bir uyandırma çağrısı olur. Filistinliler için birleşelim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın anlaşması" adını verdiği sözde barış planı "yüzyılın ihaneti" şeklinde nitelendirilerek, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı plana karşı bölge ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulunuldu.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bugün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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