Euro
8.88
Dolar
7.50
BIST 100
1,111.24
Altın
1,953.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterdi.

Muhammet Kurşun   | 15.09.2020
İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar

Tahran


Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir."

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, bu akşam ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana
İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu
Koronavirüste son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti

Benzer haberler

İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar

İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: Trump'ın sirkinde oynadılar

İran Hükümet Sözcüsü'nden Trump'ın saldırı tehdidine tepki

İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Trump İran'ı olası saldırılarına yıkıcı yanıt vermekle tehdit etti

Trump İran'ı olası saldırılarına yıkıcı yanıt vermekle tehdit etti
İran'dan 'Süleymani'nin intikamı için suikast planlandı' iddiasına ret

İran'dan 'Süleymani'nin intikamı için suikast planlandı' iddiasına ret
'İran Süleymani'nin intikamı için suikast planladı' iddiası

'İran Süleymani'nin intikamı için suikast planladı' iddiası