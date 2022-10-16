İran'dan, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Bakanlığa ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Kenani, "Bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Nasır Kenani, Bartın'daki patlamada vefat edenlerin aileleri ile Türkiye'ye taziyelerini sunduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.