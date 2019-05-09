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Dünya

İran'dan Avrupa'ya 'yükümlülüklerinizi yerine getirin' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'ne nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun   | 09.05.2019
İran'dan Avrupa'ya 'yükümlülüklerinizi yerine getirin' çağrısı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yayımlayan Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere'ye Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. 

AB'nin açıklamasını "nükleer anlaşmada bugün gelinen durumun nedeni" olarak nitelendiren Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, (İran'a yaptırımlar hakkında) Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına bir yıldır zorbalık yaptı ancak AB sadece bu durumdan üzüntüsünü ifade etmekle yetindi. AB, İran'a çok taraflı bir anlaşmayı tek taraflı uygulama çağrısı yapmak yerine ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi dahil kendi üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmelidir."

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına, petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımış, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

Avrupa, İran'ın kararına karşı çıkarken Çin ve Rusya destek verdi

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, Tahran'a nükleer anlaşmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını belirterek, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

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