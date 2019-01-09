İran'dan Avrupa ülkelerine 'teröristleri himaye' suçlaması

TAHRAN

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda ve Danimarka makamlarının İran ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Aralarında Danimarka, Hollanda ve Fransa'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinin "12 bin İranlıyı öldüren ve Saddam'ın Irak Kürtlerine karşı işlediği suçlara ortak olan" Halkın Mücahitleri Örgütü ile "masum İranlıları öldüren Avrupa'daki diğer teröristlere ev sahipliği yaptığını" ileri süren Zarif, "İran'ı suçlamak, Avrupa'yı teröristleri barındırma sorumluluğundan kurtarmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da 2015 ve 2017'de İran asıllı kişilerin suikastlarında İran'ın bağlantısı olduğuna dair güçlü ipuçları olduğu açıklanmıştı. Dışişleri Bakanı Stef Blok ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın tavsiyesi üzerine Avrupa Birliği'nin (AB) bugün İran istihbarat servisine ve bazı yöneticilerine yaptırım uyguladığını belirterek, bu kişilerin Avrupa'daki finansal varlıklarının dondurulduğunu ve Avrupa'ya seyahatlerinin yasaklandığını bildirmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise AB'nin, İran istihbarat servisine yaptırım uygulayacağını bildirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Avrupa dış politikası için önemli bir zafer. AB, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü bir karar."

İran; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkeleri Halkın Mücahitleri Örgütü, El Ahvaziye örgütü ve diğer silahlı muhalif oluşumlara destek vermekle suçluyor.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı.



Muhabir: Muhammet Kurşun