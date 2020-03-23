İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi
İran'da 7 eyalette meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İstanbul
Fars Haber Ajansına göre, İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Şiddetli yağış nedeniyle Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Sistan-Beluçistan, Kum, Giylan ve Kirman eyaletlerinde sel felaketi yaşandı. 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı." dedi.
Halidi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Rudan ilçesinde ise 2 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün yaptığı açıklamada, sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.