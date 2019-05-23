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Dünya

İran'daki fırtına ve şiddetli yağışlarda can kaybı 24'e yükseldi

İran'ın büyük kısmını etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, yaralıların sayısı 55'e yükseldi.

Ahmet Dursun   | 23.05.2019
İran'daki fırtına ve şiddetli yağışlarda can kaybı 24'e yükseldi

Ankara

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı yazılı açıklamada, Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını belirtti.

Halidi, bu kişilerden 4'ünün sel sularına kapılarak, 20'sinin ise yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi de olumsuz hava şartlarından etkilenen 83 kent ve köye yardım ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Selimi, "Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 2 bin 50 kişiye yardım ulaştırıldı." dedi.

İran'da 17 Mart'ta başlayan ve yaklaşık bir ay süren şiddetli yağışlarda da 78 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.


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