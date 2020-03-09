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Dünya, Koronavirüs

İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı Neccar'ın da yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.03.2020
İran'da Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı da koronavirüse yakalandı

İstanbul

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan, Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, "Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Kovid-19 teşhisi konuldu." dedi.

Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar'ın durumunun iyiye gittiğini ve bugün evinde karantinaya alınacağını kaydetti.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 194 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.

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