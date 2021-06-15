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Dünya

İran'da Sünni alim İsmailzehi'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday Reisi'ye destek

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'yi desteklediği bildirildi.

Muhammet Kurşun   | 15.06.2021
İran'da Sünni alim İsmailzehi'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday Reisi'ye destek

Tahran

İsmailzehi'ye ait internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Sünni alimi telefonla arayan Reisi'nin "adaletin uygulanması, eşitsizlik ve ayrımcılığın giderilmesi yönünde sözler verdiği" belirtildi.

Bunun üzerine İsmailzehi'nin cuma günü yapılacak seçimlerde Reisi'yi destekleme kararı aldığı ifade edildi.

İsmailzehi'nin ayrıca Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyinin Reisi'ye destek verilmesi kararını da onayladığı kaydedildi.

İran'daki Sünnilerin seçime katılım belirsizliği

İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi imzasıyla 12 Haziran'da yayımlanan bildiride Reisi'nin desteklenmesinin uygun görüldüğü açıklanmıştı. İran Meclisinde 16 milletvekili bulunan Ehl-i Sünnet Grubu da 13 Haziran'da muhafazakar aday Reisi'yi destekleyeceğini duyurmuştu.

Ülkenin önde gelen Sünni gruplarından "Davet ve Islah Cemaati" ise Konseyin ülkenin genelindeki Sünnileri temsil etmediğini belirterek, söz konusu kararı desteklemediklerini açıklamıştı.

İran'ın Kürdistan eyaletinde Sünnilerin dini lideri olarak bilinen Hasan Emini de yaptığı yazılı açıklamada, İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi veya Ehl-i Sünnet Uzmanlar Strateji Konseyinin çalışma ve kararlarından haberdar olmadıklarını, söz konusu yapının ülkedeki Sünnilerin çoğunluğunu temsil etmediğini kaydetmişti.

Son yıllarda ekonomik sıkıntılar ve insan hakları konularında sorunlar yaşayan Sünnilerin, ülkenin genelinde olduğu gibi sandığa gitmeye yanaşmadıkları ifade ediliyor.

Önceki seçimlerde reformistleri destekleyen bazı Sünni din adamları ise bu seçimlerde muhafazakar aday Reisi'yi destekleyerek bölgesel ve mezhebi sorunların çözüm yollarını arayacaklarını ileri sürüyor.

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