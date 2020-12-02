Euro
9.45
Dolar
7.83
BIST 100
1,327.69
Altın
1,814.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı

İran hükümetinin Meclis Başkanlığına sunduğu 2021 bütçe taslağında suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin başında bulunduğu kurumun payı 5 kat artırıldı.

Muhammet Kurşun   | 02.12.2020
İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı

Tahran

Önceki yıllarda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Meclis Başkanı'na teslim ettiği bütçe taslağı, bu sene Ruhani'nin Meclis'teki temsilcisi tarafından sunuldu.

Ruhani, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu kararına uyarak oturuma katılmadığını belirtse de muhafazakar kanat Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'den ayrılmayı ve uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeyi öngören tasarı nedeniyle gitmediği görüşünde.

Hükümet tarafından hazırlanan ve Meclis'teki kabulün ardından Anayasayı Koruyucular Konseyinin (Nigehban) onayıyla yürürlüğe girecek bütçe taslağında savunma bütçesi ve özellikle Muhsin Fahrizade'nin başında bulunduğu Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumuna ayrılan pay dikkati çekti. 

Bütçe taslağında 2020'de 47 milyar 36 milyon tümen (yaklaşık 2 milyon dolar) olan Araştırma ve İnovasyon Kurumu bütçesi, 2021'de 245 milyar tümene (yaklaşık 10 milyon dolar) çıkarıldı.

Devrim Muhafızları Ordusuna bütçeden ayrılan pay, 24 trilyon 335 milyar 420 milyon tümenden (yaklaşık 1 milyar dolar) 38 trilyon 564 milyar tümene (1,5 milyar dolar) çıkarıldı.

İran Ordusunun bütçesi de 13 trilyon 138 milyar tümenden (500 milyon dolar) 20 trilyon 115 milyar tümene (700 milyon dolar) yükseldi. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ayrılan pay da artırılırken Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü milis teşkilatı olarak bilinen Besic Güçlerinin bütçedeki payı ise azaltıldı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak
Avusturya'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan okul ve iş yerleri yeniden açılıyor
Ukraynalıların yarısından fazlası Kovid-19 aşısı olmaya hazır
İngiltere'de, Kovid-19 aşısının kullanımında 'öncelikli olacakların' listesi açıklandı

Benzer haberler

İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı

İran'da suikasta uğrayan Fahrizade'nin yönettiği kurumun bütçesi 5 katına çıkarıldı

İran: Fahrizade suikastıyla bağlantılı şahıslar tespit edildi

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 362 kişi hayatını kaybetti

İran'da hükümet Meclisin onayladığı 'nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını' öngören tasarıya karşı çıktı

İran'da hükümet Meclisin onayladığı 'nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını' öngören tasarıya karşı çıktı
Ermeni siyasetçi Liparityan: Rüya görmek, Ermenistan’ın yaşam stratejisidir

Ermeni siyasetçi Liparityan: Rüya görmek, Ermenistan’ın yaşam stratejisidir
İran'da Fahrizade suikastı sonrası nükleer anlaşma tartışmaları yeniden alevlendi

İran'da Fahrizade suikastı sonrası nükleer anlaşma tartışmaları yeniden alevlendi