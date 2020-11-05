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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 406 artarak 36 bin 985 oldu, 8 bin 772 kişide de yeni vaka tespit edildi.

Muhammet Kurşun   | 05.11.2020
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 406 artarak 36 bin 985 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 772 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 985’e, vaka sayısının da 654 bin 936’ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 472’sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 505 bin 287'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 110 bin 752 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

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