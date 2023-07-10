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Dünya

İran'da sıcaklar nedeniyle artan elektrik tüketimi "şebekeleri tehdit" ediyor uyarısı

İran Enerji Bakanlığına bağlı Termik Güç Üretim Şirketi Başkan Yardımcısı Nasır İskenderi, sıcaklıkların artmasıyla, ülke genelinde elektrik tüketiminin yükselmesinin enerji santralleri ve nakil hatlarını tehlikeye soktuğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
İran'da sıcaklar nedeniyle artan elektrik tüketimi "şebekeleri tehdit" ediyor uyarısı

İstanbul

İran devlet televizyonuna konuşan İskenderi, ülkede son günlerdeki elektrik tüketimine ilişkin bilgi verdi.

İskenderi, "Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ülke genelinde kullanılan elektrik miktarı çok artmış ve 72 bin megavata ulaşmıştır. Bu durum santraller ve nakil hatlarını tehlikeye sokuyor." dedi.

Şu ana kadar elektrik şebekesinde bir sorun yaşanmadığını dile getiren İskenderi, vatandaşlardan elektrik tüketimlerini düşürmelerini talep etti.

Son 11 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı İran'da geçen yıla oranla elektriğin 6 bin megavat daha fazla tüketildiği belirtiliyor.

Elektrik tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde olduğu İran'da, geçen yıl yaz aylarında sıkça yaşanan elektrik kesintileri, sanayicilerin ve halkın tepkisine yol açmıştı.

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