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Dünya, Koronavirüs

İran'da satış yerleri, sokak ve caddeler boşaltılacak

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 13.03.2020
İran'da satış yerleri, sokak ve caddeler boşaltılacak

Istanbul

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

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