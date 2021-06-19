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Dünya

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini Reisi kazandı

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Muhammet Kurşun   | 19.06.2021
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini Reisi kazandı

Tahran

Ülkede dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

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