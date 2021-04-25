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Dünya

İran'da reformist siyasetçi Taczade cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

İranlı reformist siyasetçi ve muhalif fikirleriyle bilinen Mustafa Taczade, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurdu.

Muhammet Kurşun   | 25.04.2021
İran'da reformist siyasetçi Taczade cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

Tahran

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan, reformist kanadın önemli siyasetçilerinden Taczade sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İran'da temel yetkilerin bağlı olduğu liderliğin dönemsel olması ve seçimle belirlenmesi gerektiğini savunan Taczade, "Askerlerin asıl görevleri olan ulusal güvenlikle meşgul olmaları ve askerlikle ilgisi olmayan işlerden ellerini çekmeleri için geliyorum. İnsanlara tek yaşam tarzının dayatılmasına karşı çıkmak için geliyorum." ifadelerini kullandı.

Devletin ulusal ve küresel gelişmelerle uyumlu olmadığını savunan Taczade, düşüncelerin sansür edildiğini ve askeri ortamın özgür ve rekabetçi ortama tercih edildiğini kaydetti.

Devletin halkına dönmesi, bilime, yeteneğe, özgür diyaloğa ve dünya ile barışa öncelik vermesi gerektiğini aktaran Taczade açıklamasında, "Devlet televizyonunun çok sesli ve özel kanalların kurulmasının mümkün olması için geliyorum. Yargı kurumlarının bağımsız ve tarafsız olması için geliyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD ile düşmanlığı "maliyetli ve gereksiz" olarak nitelendiren Taczade, şunları kaydetti:

"ABD ile gerginliği bitirmek ve ilişkileri normalleştirmek için geliyorum. Ezilenlerin sesi olmak için geliyorum. İran'da demokrasi, bölgede barış ve dünya ile ilişki için geliyorum."

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