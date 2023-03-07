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Dünya

İran'da okullardaki toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili ilk gözaltı

İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Ahmet Dursun  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
İran'da okullardaki toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili ilk gözaltı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, öğrencilerin toplu zehirlenmesiyle ilgisi tespit edilen bazı kişilerin 5 eyalette istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Kaç kişinin gözaltına alındığını net olarak belirtmeyen Mirahmedi, "İstihbarat teşkilatlarının istihbarat ve araştırma tedbirlerine istinaden, 5 eyalette bazı kişiler gözaltına alındı ve ilgili teşkilatlar konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." dedi.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine dün yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, dünkü açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.

Toplu zehirlenme vakaları bugün de devam ederken zehirlenmelerin önüne geçilememesine tepki gösteren öğretmenler, ülkenin bazı kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yetkilileri protesto etmişti.

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