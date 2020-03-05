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Dünya, Koronavirüs

İran'da okullar 20 Mart'a kadar tatil edildi

İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.

Muhammet Kurşun   | 05.03.2020
İran'da okullar 20 Mart'a kadar tatil edildi

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.

Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli." diye konuştu.

Koronavirüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti. 

Kum'da kamu kurumları 1 gün tatil edilecek

Mehr Haber Ajansı'na göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankaların dezenfeksiyon çalışması nedeniyle Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, hafta sonu kentin sokak ve caddelerinde de aynı işlemin yapılacağı gerekçesiyle halktan evlerinden çıkmamaları istendi. 

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