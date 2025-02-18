Dolar
36.27
Euro
37.92
Altın
2,922.47
ETH/USDT
2,722.30
BTC/USDT
96,494.00
BIST 100
9,931.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi

İran Meclisi, son zamanlarda tarihi rekorlar kıran döviz kurlarındaki dalgalanmayı ele almak için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı kapalı oturum gerçekleştirdi.

Ahmet Dursun  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, kapalı oturumda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da hazır bulundu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Kalibaf, "Geçim sorunu ve döviz piyasası konusunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda iyi kararlar alındı." dedi.

Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağı iddiasını reddetti

Daha sonra Merkez Bankasını ziyaret eden Pezeşkiyan, burada Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'i yanına alarak basına açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, "Medyada yarın filan kişinin görevden alınacağı ve yerine filan kişinin geçeceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bazı medya kuruluşlarının yaydığı söylentilere son vermeye ve sorunları çözmeye kararlı olduğumuzu söylemek için Merkez Bankası'na geldim." dedi.

Söz konusu söylentilerin halkı umutsuzluğa düşürmeyi amaçladığını söyleyen Pezeşkiyan, "Sorunları çözmek için halkımızın hizmetindeyiz. Bankacılık, maliye ve ekonomi uzmanlarının oturup sorunlara çözüm bulmasına izin vermeliyiz. Onların bulacağı çözümleri hem hükümet hem Meclis hem de halkımızla birlikte uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'da son haftalarda döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görüldü. Buna göre dolar ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşmıştı.

Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Mecliste bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Ferzin'in de görevden alınacağına dair haberler ülke medyasında yer bulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
Palandöken'de jandarmanın uyarısına rağmen çığ bölgesinde kayan snowboardcuya ceza
Yurdun bazı kesimleri için fırtına ve kuvvetli kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar yağışı ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Benzer haberler

İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi

İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi

ABD'li Senatör Graham, İran'ın nükleer altyapısının vurulmasını tercih ettiğini söyledi

Lübnan, İran uçuşlarının askıya alınma süresinin uzatılmasına karar verdi

Morgan Stanley: Türk lirası, bu yıl en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak

Morgan Stanley: Türk lirası, bu yıl en iyi performans gösteren para birimlerinden olacak
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkçe şiir okurken bir yetkili tarafından uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkçe şiir okurken bir yetkili tarafından uyarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet