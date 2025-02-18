İran'da Meclis döviz kurlarındaki tarihi artış sonrasında kapalı oturum gerçekleştirdi
İran Meclisi, son zamanlarda tarihi rekorlar kıran döviz kurlarındaki dalgalanmayı ele almak için Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı kapalı oturum gerçekleştirdi.
Tahran
İran devlet televizyonunun haberine göre, kapalı oturumda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da hazır bulundu.
Toplantı sonrasında açıklama yapan Kalibaf, "Geçim sorunu ve döviz piyasası konusunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda iyi kararlar alındı." dedi.
Pezeşkiyan, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağı iddiasını reddetti
Daha sonra Merkez Bankasını ziyaret eden Pezeşkiyan, burada Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin'i yanına alarak basına açıklama yaptı.
Pezeşkiyan, "Medyada yarın filan kişinin görevden alınacağı ve yerine filan kişinin geçeceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bazı medya kuruluşlarının yaydığı söylentilere son vermeye ve sorunları çözmeye kararlı olduğumuzu söylemek için Merkez Bankası'na geldim." dedi.
Söz konusu söylentilerin halkı umutsuzluğa düşürmeyi amaçladığını söyleyen Pezeşkiyan, "Sorunları çözmek için halkımızın hizmetindeyiz. Bankacılık, maliye ve ekonomi uzmanlarının oturup sorunlara çözüm bulmasına izin vermeliyiz. Onların bulacağı çözümleri hem hükümet hem Meclis hem de halkımızla birlikte uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
İran'da son haftalarda döviz ve altın kurlarında tarihi rekorlar görüldü. Buna göre dolar ilk kez geçen hafta 90 bin tümen seviyesini aşmıştı.
Ekonomik sorunların derinleşmesinden sorumlu tutulan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti hakkında Mecliste bir grup milletvekili gensoru teklifi sunmuştu. Himmeti, döviz ve altın kurlarının aşırı yükselmesine karşı kayıtsız kalmakla suçlanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Ferzin'in de görevden alınacağına dair haberler ülke medyasında yer bulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.