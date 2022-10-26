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Dünya

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde memleketinde üniversiteler tatil edildi

İran'da sokak gösterilerini tetikleyen Mahsa Emini'nin ölümünün üzerinden 40 gün geçerken, memleketi Kürdistan eyaletinde "grip salgını" gerekçesiyle üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.10.2022
İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde memleketinde üniversiteler tatil edildi

İstanbul

Kürdistan Eyalet Valiliği Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, grip salgını nedeniyle eyaletteki tüm ilk, orta ve yüksek okulların bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Kürdistan Valisi İsmail Zarii Kuşa, Mahsa Emini'nin vefatının 40. günü dolayısıyla ailesinin herhangi bir anma töreni düzenlemeyeceğini dolayısıyla eyalette bir merasimin de söz konusu olmadığını söyledi.

Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde insanların sabah saatlerinde Emini'yi anmak için mezarının başında toplandıkları görülüyor.

Rejim muhalifi gruplar, günler öncesinden halka Emini'nin vefatının 40. günü için geniş katılımlı sokak gösterileri çağrısı yapmaya başlamıştı.

Dün akşam saatlerinde de Emini'nin memleketi olan Kürdistan eyaletinin Sakkız kenti protestolara sahne olmuş, göstericiler polis müdahalesiyle dağıtılmıştı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

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