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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 kısıtlamaları yüksek ve orta riskli kentlerde bir hafta daha uzatıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki yüksek ve orta riskli kentlerde uygulanan kısıtlamaların bir hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Ahmet Dursun   | 29.04.2021
İran'da Kovid-19 kısıtlamaları yüksek ve orta riskli kentlerde bir hafta daha uzatıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgın süreciyle ilgili bilgi verdi.

Ülkede henüz salgının dördüncü dalgasının sona ermediğine dikkati çeken Ruhani, "Dördüncü dalgayı kontrol etmede henüz güvenilir bir aşamaya ulaşmadığımız göz önüne alındığında Sağlık Komitesinin önerisi üzerine kırmızı ve turuncu şehirlerdeki kısıtlamaların bir hafta daha uzatılması kararı alındı." dedi.

Ruhani ayrıca Hindistan'da görülen ve "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan B.1.617 varyantının ülkeye girişinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Bu konuda ilgili kurumlara talimat verdiğini belirten Ruhani, "İlgili tüm kurumlar doğu sınırlarını ciddi ve kararlı bir şekilde kontrol etmekle yükümlü, İngiliz varyantının ülkeye girişine benzer bir durumla karşılaşmamaya özen göstermeliyiz. Bu konuda herhangi bir kurumun ihmali kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 3 Nisan'da ülkede salgının dördüncü dalgasının başladığını duyurmuş ve 10 Nisan itibarıyla yüksek ve orta riskli olarak belirlenen "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlerde kısıtlama kararı alınmıştı.

Kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, hastane, eczane gibi zaruri işletmeler dışındaki iş yerleri kapanırken "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışlar yasaklanmıştı.

İran'da salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 71 bin 351 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 2 milyon 479 bin 805'e ulaştı.

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