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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 29.03.2020
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

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