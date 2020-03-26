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Dünya

İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis'teki oturumlar iki hafta ertelendi

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Meclis'teki oturumların 2 hafta ertelendiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 26.03.2020
İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis'teki oturumlar iki hafta ertelendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi ajansı IRNA'nın Meclis Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Meclis'teki planlanan oturumlar dahil açık ve kapalı tüm oturumlar 2 hafta ertelendi.

Kararın, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun tavsiyesi üzerine alındığı kaydedildi.

Ülkede 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgında bazı milletvekillerine de Kovid-19 teşhisi konulmuş, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ise 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran'da Kovid-19'a yönelik önlemler kapsamında 17 Mart'taki Meclis oturumu, video konferans aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmişti.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdığı mektupta, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için Meclis oturumlarının 2 hafta ertelenmesi gerektiğini belirtmişti.

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