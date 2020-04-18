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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 31'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.

Ahmet Dursun   | 18.04.2020
İran'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 31'e yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 5 bin 31'e yükseldi.

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