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Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 8 bin 12'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 12'ye yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 03.06.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 8 bin 12'ye yükseldi

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 12'ye yükseldi.

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