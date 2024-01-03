İran'da Kasım Süleymani'nin mezarındaki anma törenleri sırasındaki patlamalarda 53 kişi öldü
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 53 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı.
Tahran/Ankara
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.
Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.
Patlamada yaralananların sayısının da 71'e çıktığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.