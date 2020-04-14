Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,957.34
Altın
1,721.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da ithalatçılar için düşük kurdan tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamış

İran Sayıştay Başkanı Adil Azer, ülkede devletin belirlediği düşük döviz kuru üzerinden ithalatçılara tahsis edilen 4,8 milyar dolarla ithalat yapılmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 14.04.2020
İran'da ithalatçılar için düşük kurdan tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamış

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sayıştay Başkanı Azer, milletvekillerine geçen yılın bütçesiyle ilgili raporunu sunmak için katıldığı meclis oturumu sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. 

Devletin belirlediği dolar kuru (4 bin 200 tümen) üzerinden bazı ithalatçılara geçen yıl tahsis edilen döviz miktarı hakkında bilgi veren Azer, "Geçen yıl ithalatçılara ve döviz bürolarına tahsis edilen döviz miktarı toplam 31 milyar dolardı. Bu miktarın 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamıştır." dedi.

Astronomik maaş tartışmaları

Ülkede son günlerde tekrar gündeme gelerek tartışmalara yol açan bazı üst düzey devlet memurlarının astronomik maaş aldığına ilişkin haberlere de değinen Azer, şunları söyledi:

"Kamu Hizmeti Yasası, Asgari Ücret Yasası ve bankalar ile şirketlerin yönetim kurullarına verilen yetkiler, kişilerin cari yılda 50 milyon tümen (yaklaşık 21 bin lira) maaş almalarına yol açıyor. 50 milyon tümenden fazla ödenen aylık maaşlar Sayıştay tarafından kesinlikle yasa dışı kabul edilmiştir. Meclis, bu konuyu ele alarak ülkenin şartlarına uygun hale getirmelidir."

İran'da doların Nisan 2018'de kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, hükümet, doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almıştı. Bazı ithalatçılara, devletin belirlediği dolar kuru üzerinden döviz tahsisi yapılarak, ithalat yapma imkanı tanınıyor.

Bazı şirketlerin düşük kur üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürdüğü haberleri kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

İran'da 1 ABD doları serbest piyasada şu anda 16 bin tümen seviyesinde işlem görüyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 ilaç testi deneklerin ölümünün ardından yarıda kesildi
Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

Benzer haberler

İran'da ithalatçılar için düşük kurdan tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamış

İran'da ithalatçılar için düşük kurdan tahsis edilen dövizin 4,8 milyar dolarıyla ithalat yapılmamış

İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 683'e yükseldi

Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi

İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs ile satranç oynuyoruz

İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüs ile satranç oynuyoruz
İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 4585'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 4585'e yükseldi
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi