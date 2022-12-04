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Dünya

İran'da "İsrail istihbaratıyla iş birliği yapmakla" suçlanan 4 kişi idam edildi

İran'da "İsrail istihbarat teşkilatıyla iş birliği yapma ve insan kaçırma" suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 04.12.2022
İran'da "İsrail istihbaratıyla iş birliği yapmakla" suçlanan 4 kişi idam edildi

İstanbul

Entekhab haber sitesine göre, haziran ayında tutuklanan ve geçen hafta mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hüseyin Urduhanzade, Şahin İmani Muhammedabad, Milad Eşrefi Atbatan ve Menuçehr Şehbendi Bocendi idam edildi.

Söz konusu 4 kişi, İsrail istihbarat görevlilerinin güdümünde hareket etmek, insan kaçırmak ve para karşılığında kamu düzenini bozmaya çalışmak gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

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