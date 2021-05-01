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Dünya

İran'da hükümet ile Yargı Erki arasında sosyal medya ağı 'Clubhouse' anlaşmazlığı

İran'da Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, sosyal medya platformu Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcı şirketlerin cezalandırılmasına ilişkin hükümet kararını durdurdu.

Muhammet Kurşun   | 01.05.2021
İran'da hükümet ile Yargı Erki arasında sosyal medya ağı 'Clubhouse' anlaşmazlığı

Tahran

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümetin 18 Nisan'da aldığı "Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının cezalandırılması" kararı sonrası Yargı Erkinden karşı adım geldi.

Yargı Erkine bağlı İdari Adalet Divanı, hükümetin söz konusu kararını durdurdu.

Hükümet, 18 Nisan'da, herhangi bir resmi karar olmadan Clubhouse'a erişimi engelleyen internet sağlayıcılarının "ağır şekilde cezalandırılması" kararı almıştı.

Üst düzey hükümet yetkilileri Clubhouse'u kullanıyor

İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Atom Enerjisi Kurumu Ali Ekber Salihi, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri sosyal medya platformu Clubhouse'u kullanıyor.

Ülkede Facebook, Youtube, Twitter ve Telegram gibi sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları yasak, Clubhouse ile ilgili resmi bir karar olmamasına rağmen filtre kırıcı olmadan erişim sağlanamıyor.


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