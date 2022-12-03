Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı "gösterilere destek" suçlamasıyla yargılanıyor

Faize Haşimi'nin avukatı, müvekkilinin ilk duruşmasının 30 Kasım Çarşamba günü yapıldığını ve İstihbarat Bakanlığınca sağlanan tüm belge ve dosyaların hakim tarafından incelendiğini belirtti.

Haydar Şahin   | 03.12.2022
İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı "gösterilere destek" suçlamasıyla yargılanıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahram/AA

Tahran

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım'da yapıldığı açıklandı.

Açıklamayı, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptı.

Geçmişteki açıklamalarından dolayı cezaevinde bulunan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım Çarşamba günü yapıldığını belirten Şems, "İstihbarat Bakanlığınca sağlanan tüm belge ve dosyaların, mahkemenin ilgili hakimi tarafından incelendiğini" aktardı.

Şems, müvekkilinin "ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma" suçlarından yargılandığını kaydetti.

Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Faize Haşimi ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınıyor

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı. Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Aşırıcılık ve Nefret Söylemi ile Mücadele' paneli
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Düzce'de çadır kentlerde kalan çocuklar futbol oynayarak moral depoladı
Şehit ve gazi çocukları Millet Kütüphanesi'nde teknoloji etkinliğine katıldı
Manavgat'taki yangın mağdurları için yaptırılan 297 konutun kuraları çekildi

Benzer haberler

Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun yaşadığı bölgeye yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı "gösterilere destek" suçlamasıyla yargılanıyor

İran, ülkedeki gösteriler sırasında 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı

İran 300 megavat kapasiteli yeni nükleer enerji santralinin inşasına başladı

İran 300 megavat kapasiteli yeni nükleer enerji santralinin inşasına başladı
Çin lideri Kovid-19 protestolarını "bunalan üniversite öğrencilerinin tepkisi" olarak görüyor

Çin lideri Kovid-19 protestolarını "bunalan üniversite öğrencilerinin tepkisi" olarak görüyor
Çin’in Kovid-19'la bitmeyen sınavı, hak ve özgürlük taleplerinin düğümü haline geldi

Çin’in Kovid-19'la bitmeyen sınavı, hak ve özgürlük taleplerinin düğümü haline geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet