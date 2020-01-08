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Dünya

İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağından sağ kurtulan olmadı

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 176 kişiden sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

Ahmet Dursun,Muhammet Kurşun   | 08.01.2020
İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağından sağ kurtulan olmadı

Tahran

İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. Havalimanı yakınındaki uçağın düştüğü Perend bölgesinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. ( İran Kızılayı / Handout - Anadolu Ajansı ) 

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.

Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti. 

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi. 

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti. 

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