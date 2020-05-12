Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,705.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla partisinin MYK Toplantısı'na katılıyor
logo
Dünya

İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İran'da deniz tatbikatında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 12.05.2020
İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul

İran'da Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 19 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Basra Körfezi'nde 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada ölen 19 kişi için Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Konarek ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında salgına karşı çeşitli tedbirler alınan ülkede, törene katılan yüzlerce kişinin sosyal mesafe kuralına riayet etmediği görüldü.

Cenaze töreninde halkın yanı sıra üst düzey askeri yetkililer ve devlet erkânı da hazır bulundu.

İran medyası, 10 Mayıs Pazar günü İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu öne sürmüş, söz konusu olayın ayrıntılarını açıklamayan İran ordusu, kazada 19 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşı vefat etti
Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak
Üçlü antiviral kombinasyonu yeni tip koronavirüs tedavisinde iyileşmeyi hızlandırdı
DSÖ Sözcüsü Harris: Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor
Çocuklarda Kovid-19'un ilk belirtisi sindirim sistemi semptomları olabilir

Benzer haberler

İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İran'da deniz tatbikatı kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

İran'da okullar 16 Mayıs'ta yeniden açılıyor

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 733'e yükseldi

'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı

'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan camilerin tamamı açılıyor

İran'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan camilerin tamamı açılıyor
İsrail'in yeni Suriye stratejisi: Aktif caydırıcılıktan önleyici saldırıya

İsrail'in yeni Suriye stratejisi: Aktif caydırıcılıktan önleyici saldırıya