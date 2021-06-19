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Dünya

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakarlar kutlama yaptı

İran'da muhafazakarlar, adayları İbrahim Reisi'nin 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazanmasının ardından başkent Tahran'da kutlama gerçekleştirdi.

Muhammet Kurşun   | 19.06.2021
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakarlar kutlama yaptı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı

Tahran

İran'da Reisi taraftarları sevinç gösterileri düzenledi

İran'da seçimleri kazanan İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Başkent Tahrandaki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı, sevinç gösterilerinde bulundu. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

İran'da dün yapılan seçimlerin sonuçlarının resmi olarak ilan edilmesinin ardından muhafazakarlar Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda toplandı.

Buradaki kutlamalarda konuşma yapan muhafazakarlar, Hasan Ruhani hükümetini "başarısızlıkla" suçlayarak Reisi lehine sloganlar attı. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi de düzenlendi.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, oyların yüzde 62'sini alan Reisi'nin birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i geçerek 8. Cumhurbaşkanı olduğunu açıklamıştı.

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